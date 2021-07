Twee doden bij verkeersongeluk in IJsselstein

Bij een verkeersongeluk in IJsselstein zijn twee doden gevallen. Een personenauto is frontaal op een taxibusje gebotst op de Weg der Verenigde Naties.

De identiteit van de slachtoffers is nog niet bekend, maar het gaat volgens de politie om twee mannen. Zij zaten in de personenauto, die waarschijnlijk op de verkeerde weghelft is gekomen. De bestuurder van het taxibusje is ter controle naar het ziekenhuis gebracht, maar hij is fysiek in orde. In het busje zaten geen passagiers.

De politie heeft de weg vanwege onderzoek tijdelijk afgezet.