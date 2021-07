Ambitieuze Ten Hag legt zijn 'grote puzzel' om 'energiek' PSV achter zich te houden

'Bij Ajax moet je ieder jaar niet alleen voor prijzen gaan, maar ze ook binnenhalen' - NOS

"Gelukkig, ik ben blij dat je dat constateert." Erik ten Hag zegt het met de hem kenmerkende, zuinige glimlach, gezeten in de Oostenrijkse bergoase waar Ajax zijn trainingskamp heeft opgeslagen. Wat er precies geconstateerd wordt? Dat Ten Hag nog ambitieus klinkt, na 3,5 jaar trainerschap in Amsterdam. Naar de maatstaven van het profvoetbal een lange periode, waarin bovendien resultaten werden geboekt die lastig te verbeteren zijn. Ten Hag eindigde drie jaar op rij bovenaan de eredivisie, won in 2019 en 2021 tevens de KNVB-beker en miste op een paar seconden de finale van de Champions League. Maar dat laatste is al even geleden, de twee seizoenen erna strandde Ajax in de groepsfase van het miljardenbal. Krachtige wens En dus zegt Ten Hag: "Ik zie nog veel ruimte voor verbetering." De groepsfase overleven, dus. "Wij hebben een krachtige wens, dat is geen doelstelling, om te overwinteren in de Champions League", aldus de Ajax-trainer.

Quote Het is moeilijk om er na twee wedstrijden iets over te zeggen, maar het ziet er energiek uit bij PSV. Ajax-trainer Erik ten Hag

"Als topsporter wil je altijd verder. De dubbel, die hebben we gewonnen. Zelfs twee keer. Dan is de logische vervolgstap overwinteren in de Champions League." "Dan moet je er half september wel staan", beseft Ten Hag. Die maand staan immers de eerste groepswedstrijden op het programma. Maar er half september 'staan', is ondanks de grotendeels intact gebleven spelersgroep niet zomaar bewerkstelligd.

Ajax-trainer Erik ten Hag weet dat hij ook komend seizoen 'gewoon' kampioen moet worden. - ANP

Ten Hag: "We hebben een complexe voorbereiding. Met het EK, de Copa América, de Gold Cup en de Olympische Spelen heb je spelers die op verschillende momenten binnen komen. Dus het is een grote puzzel." Energiek PSV Over puzzels gesproken, die lijkt bij de grootste concurrent van Ajax en Ten Hag vooralsnog aardig in elkaar te vallen. PSV maakte in zijn eerste twee wedstrijden van het seizoen, beide tegen het Turkse Galatasaray, een sterke indruk. "De concurrentie slaapt nooit", weet Ten Hag. "Wij zijn drie jaar de nummer één, dan is het logisch dat er bij de concurrenten iets op gang komt om dat te doorbreken. Ergens komen is moeilijk, maar ergens blijven is vele malen moeilijker." Ajax nam deze zomer Steven Berghuis over van aartsrivaal Ajax. Dat kwam de aanvaller op een storm aan kritiek en verwensingen te staan:

Berghuis kijkt terug: 'Verwensingen gingen te ver, maar het blijft m'n werk' - NOS