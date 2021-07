Nederlandse banken scoren goed in Europese stresstest

De Europese bankensector staat er ondanks de coronacrisis goed voor. Sterker nog, de buffers zijn groter dan drie jaar geleden. Dat meldt de Europese Bankenautoriteit op basis van een nieuwe stresstest.

De vooruitzichten zijn ook goed. Zelfs in het negatiefste scenario, waarin sprake is van een blijvend lage rente en een krimpende economie, blijven de buffers van de meeste Europese banken hoog genoeg.

De Nederlandse grootbanken ING, Rabobank en ABN Amro voldoen allemaal ruim aan de eisen van de autoriteiten. Datzelfde geldt voor de Nederlandse Waterschapsbank (NWB), gemeentebank BNG Bank en de Volksbank, het moederbedrijf van SNS en ASN Bank. Met name de buffers van de BNG Bank en de NWB van zijn vele malen groter dan wat de toezichthouders eisen.

Monte dei Paschi di Siena

Maar voor de Italiaanse bank Monte dei Paschi di Siena zijn de vooruitzichten minder gunstig. In het somberste scenario verdwijnt de buffer van de oudste bank ter wereld vrijwel volledig. Daarmee blijft het rommelen bij de bank, die in 2017 werd gered door de Italiaanse staat.

Ook Deutsche Bank en de Franse banken BNP Paribas en Société Générale schieten in het slechtste scenario onder het peil dat de Europese Bankenautoriteit als gezond aanhoudt.

De resultaten van de stresstest zijn onder meer belangrijk voor versoepeling van de coronamaatregelen voor banken. In de coronacrisis mochten ze geen dividend uitbetalen of eigen aandelen inkopen, om te voorkomen dat ze te kleine buffers zouden krijgen. Vanaf september vervalt die regel. Toezichthouders kijken dan per bank of ze weer geld aan hun aandeelhouders mogen uitkeren.