Meyer over mislukt olympisch optreden Grol: 'Wat als ik daar had gestaan?'

Roy Meyer heeft met gemengde gevoelens gekeken naar de snelle uitschakeling van collega-judoka Henk Grol op de Olympische Spelen. "Je stelt je toch de vraag: wat als ik daar had gestaan? Had ik het beter gedaan?"

Meyer, die tijdens de Spelen als sidekick actief is in het programma Tokio Vandaag, verloor dit jaar na een felle strijd het olympisch ticket in de klasse boven de 100 kilogrom aan Grol.

Het ging er in de rivaliteit tussen de twee zwaargewichten soms fel aan toe, zowel op als naast de tatami. "We hebben heel veel spanningen gekend", geeft Meyer toe.

Ondanks het mislukte olympische kwalificatietraject ("Henk heeft in zijn laatste resultaten gewoon het beste gepresteerd") knaagde het vandaag bij Meyer. "Sinds ik wakker ben, verkeer ik al de hele tijd in een soort van shock. Dit was toch de dag geweest, waarop ik de kans had gehad."

Wekker niet gezet

Het optreden van Grol duurde welgeteld 25 seconden. Meyer zegt dat hij zelfs zijn wekker er niet voor had gezet, omdat hij had verwacht dat Grol ver in het toernooi zou komen.

"Het is heel dubbel allemaal. We mogen nooit echt vrienden zijn geweest, maar je mag nooit vergeten dat hij een ontzettend mooie sportcarrière heeft en dat hij heel veel heeft betekend voor de judowereld."

Bekijk hieronder het verloren gevecht van Roy Meyer met Henk Grol en zijn reactie: