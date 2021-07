Zuidoost-Europa krijgt te maken met 'lange en intense' hittegolf, lokaal tot 45 graden

In de buurt van Catánia woeden sinds vanmiddag meerdere branden. Enkele woningen zijn daar ontruimd. Ook in de regio's Lazio (waar Rome ligt), Puglia en Campania rukte de brandweer uit voor natuurbranden.

Ook meer dan duizend kilometer westelijker zetten ze zich schrap. In zes Italiaanse steden geldt code rood vanwege de hitte: in Campobasso, Frosinone, Palermo, Perugia, Pescara en Triëst moeten mensen rekening houden "risicovolle weersomstandigheden". Vanaf zondag kleuren ook Bari en de Siciliaanse stad Catánia rood.

De Italiaanse krant La Repubblica noemt de naderende hitte de hevigste van deze zomer tot nu toe. "Er worden echt uitzonderlijke waarden verwacht, die lang zullen aanhouden. Ons land bereidt zich voor op een lange en intense hittegolf."

Dat geldt overigens niet voor heel Italië: hoe verder naar het noorden, hoe minder heet het wordt. Sterker nog: dit weekend worden in de meest noordelijke regio's van het land zware hagel- en onweersbuien verwacht. Het regent daar al enkele dagen, gisteren werd in de regio Lombardije de noodtoestand uitgeroepen voor de provincies Varese, Como en Lecco.

'Gevaarlijke hittegolf'

In Griekenland is maandag al een weerwaarschuwing afgegeven vanwege extreme hitte. Het was er de hele week zeer warm. Vandaag was de Akropolis in Athene een tijdje gesloten, zoals vaker gebeurt bij hitte, om bezoekers van de toeristische trekpleister daartegen te beschermen. Ook worden de stroom- en watervoorziening in Griekenland extra gecontroleerd.