Gorré om onduidelijke redenen weggestuurd als bondscoach Suriname

De voetbalbond van Suriname heeft bondscoach Dean Gorré ontslagen. De 50-jarige trainer is, zoals de SVB in een statement stelt, om 'moverende redenen' op straat gezet. Wat dat inhoudt, is niet bekend.

De term 'moverende redenen' komt voornamelijk voor in de rechtsgang wanneer de precieze aard van een besluit niet bekend mag worden, maar aangenomen mag worden dat er gegronde redenen voor zijn.

Gorré trad in 2018 voor de tweede keer in dienst van de Surinaamse voetbalbond en wist als bondscoach meerdere (voormalige) eredivisiespelers van Surinaamse afkomst voor de nationale ploeg te strikken, zoals Ryan Donk, Ridgeciano Haps, Sean Klaiber, Kelvin Leerdam en Diego Biseswar.

Het grote doel was kwalificatie voor het WK van volgend jaar in Qatar, maar die droom viel twee maanden geleden in duigen door een nederlaag tegen Canada.