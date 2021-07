Verdonkschot gaat na roeiweek in quarantainehotel 'nog wel potje huilen'

En hij was al de derde bij wie het virus werd geconstateerd. Een staflid (wiens naam niet bekend is gemaakt) en skiffeur Finn Florijn gingen Verdonkshot voor. En daarna nam ook diens assistent Isabelle Jacobs noodgedwongen plaats in het quarantainehotel.

"Het vervelendste is dat je iedere minuut met angst en vrees rondloopt. Zou ik positief bevonden worden? Kan ik mijn toernooi afmaken? Dat is vele malen erger. Ik vind het bewonderenswaardig hoe ze aan de start stonden."

Coachen op afstand, ideaal is het natuurlijk niet, maar Verdonkschot probeerde zich zo goed en kwaad als het kon aan te passen. "Je mist persoonlijk contact. Je kunt een voorbereiding doen via Whatsapp of Zoom, maar ik mis vooral de debriefing achteraf, met name als dingen niet helemaal goed lopen. Dan wil je samen even zitten."

Verdonkschot: "Ze liggen veertig, vijftig meter voor de streep bijna een halve lengte los. Maar haar blad kwam niet helemaal goed in het water, misschien door een golfje. Dan ben je de grip kwijt en is je riem geen aandrijving meer, maar wordt er heel even een anker uitgegooid."

"Het was denk ik een perfecte race. Ik denk niet dat mijn afwezigheid of mijn aanwezigheid daar iets aan veranderd heeft. Ze hebben het zelf gedaan."

Verdonkschot is als bondscoach verantwoordelijk voor de vrouwenploeg en daarnaast de persoonlijke trainer van Marieke Keijser en Ilse Paulis, die in de lichte dubbeltwee na dramatische slotmeters genoegen moesten nemen met brons.

Naast de medaille van Paulis en Keijser stonden ook bij de vier-zonder (zilver) en de dubbeltwee (brons) Nederlandse vrouwen op het olympisch podium.

"Natuurlijk ben ik tevreden. Over Sophie Souwer in de skiff, de vier-zonder, de dubbeltwee. Maar ik baal als een stekker dat de lichte dubbeltwee het niet heeft gehaald. En dat de dubbelvier (zesde in de finale, red.) het niet heeft kunnen omdraaien."

'Potje huilen'

Het gevoel dat Verdonkschot aan het toernooi overhoudt, laat zich niet in één woord omschrijven. "Tevredenheid is makkelijk. We zijn één team met z'n allen. Maar het zijn individuele resultaten en ik gun iedereen individueel dat ze eruit halen wat ze verdienen."

"Ik denk dat we het nog een fractie beter hadden kunnen doen, maar de doelstelling was drie medailles. Daar zijn we tevreden over, maar er zijn nog wel een stuk of zes roeisters met wie ik nog wel een behoorlijk potje mee ga zitten huilen, want dat had anders gekund."