De olympische nacht: voor deze Nederlanders zet je de wekker

Bij het zwemmen gaan Thom de Boer (04.11 uur) en Jesse Puts (04.16 uur) proberen een plek in de finale op de 50 meter vrij te veroveren. En om 04.43 uur gaat de Nederlandse ploeg op voor een medaille op de 4x100 meter wisselslag gemengd.

Na de triatlon is het tijd voor atletiek, met onder anderen Femke Bol in actie op de series 400 meter horden (om 02.24 uur) en Nadine Visser op de series 100 meter horden (om 03.45 uur).

Als het in de vroege ochtend alweer licht is buiten kan je Kiran Badloe goud zien winnen bij het windsurfen.

Wat brengt de komende olympische nacht? Kansen op medailles, bij de triatlon en het zwemmen. En atletiektoppers Femke Bol en Nadine Visser komen in actie.

Vroege vogels kunnen om 06.24 uur kijken naar bokster Nouchka Fontijn. Zij neemt het in de kwartfinales van het middengewicht op tegen Tammara Thibeault uit Canada.

Gouden Badloe

Daarna is het tijd om te genieten van Kiran Badloe. De windsurfer hoeft in de afsluitende medal race, die om 08.33 uur begint, alleen maar over de finish te komen om het goud op te eisen.

Aan het eind van de ochtend (om 11.30 uur) spelen de hockeyvrouwen hun laatste groepswedstrijd tegen Duitsland.

In de middag wordt het dringen om de aandacht. In het atletiekstadion is om 14.35 uur eerst de finale op de 4x400 meter estafette voor gemengde teams met Nederland als kanshebber voor een medaille.

Daarna schakelen we rond 15.00 naar de handbalkraker tussen de Nederlandse vrouwen en die van Noorwegen.