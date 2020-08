Wethouder Urk legt taken neer om nevenfunctie bij drugsverdachte

Wethouder Geert Post van Urk legt zijn taken voorlopig neer. Dat is vanavond besloten in een vergadering met de fractievoorzitters en het college van burgemeester en wethouders. Burgemeester Ineke Bakker stelt een onafhankelijk integriteitsonderzoek in.

Post kwam in opspraak toen bleek dat hij een nevenfunctie bij het transportbedrijf van zijn zoon had verzwegen. De zoon is vorige week gearresteerd toen de Britse douane ruim 400 kilo harddrugs bij hem vond.

De 32-jarige zoon werd bij Calais opgepakt met 250 kilo cocaïne en zo'n 170 kilo speed in zijn vrachtwagen. Die zat verstopt in een dubbele bodem van containers met bloemen.

Post heeft zijn excuses aangeboden, maar hij blijft ook overtuigd van de onschuld van zijn zoon: