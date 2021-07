Tunesische autoriteiten pakken kritisch parlementslid op

In Tunesië is een parlementslid opgepakt dat geregeld kritiek uitte op president Kais Saied en het leger. De arrestatie betekent voor het land opnieuw olie op het vuur; westerse landen riepen Tunis deze week nog op om de democratie en de grondwet te respecteren, nadat de president het parlement buitenspel zette en de premier ontsloeg.

De vrouw van Yassin Ayari, het opgepakte parlementslid, zegt dat hij thuis in het bijzijn van zijn familie werd gearresteerd. "Ze gebruikten geweld bij zijn arrestatie, terwijl zijn moeder aan het schreeuwen was", zegt ze tegen persbureau Reuters. Ayari sprak zich vooral op Facebook kritisch uit. Hij heeft in 2015 en 2018 vastgezeten vanwege "het belasteren van het leger".

President Saied ontsloeg naar eigen zeggen de premier vanwege massale protesten tegen het coronabeleid en de economische situatie in het land. Hij beriep zich op een artikel uit de grondwet dat het staatshoofd de ruimte geeft om op te treden bij "acuut gevaar".

'Blijf in gesprek met het volk'

Onder meer de Verenigde Staten en Frankrijk, de voormalige kolonisator van het land, reageerden kritisch. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken maande Said in gesprek te blijven met alle politieke leiders en het Tunesische volk.

De Franse regering vindt dat Saied de rechtsstaat moet respecteren en de regering zo snel mogelijk weer normaal moet laten functioneren.