VS stelt extra eisen aan beursgang Chinese bedrijven om beleggers te beschermen

De Verenigde Staten stellen extra eisen aan Chinese bedrijven die in de VS naar de beurs willen. Toezichthouder SEC laat geen bedrijven uit China meer toe, tenzij ze aangeven hoe groot de kans is dat het bewind in Peking maatregelen neemt tegen de onderneming.

Op die manier wil de SEC Amerikaanse beleggers beschermen tegen zeperds op de beurs.

Deze maand ging het mis bij Didi Chuxing. De Chinese taxi-app ging in New York naar de beurs, ondanks bezwaren van de Chinese autoriteiten. Het gevolg: de Chinese internettoezichthouder begon een onderzoek waardoor het bedrijf geen nieuwe gebruikers mag aannemen, dus stortte de koers van de debutant al op de eerste handelsdag in.

Na het debacle met de taxi-app annuleerden verschillende Chinese bedrijven hun Amerikaanse beursgang. Onder meer datadienstverlener LinkDoc Technologies uit Peking en de Shanghaise deelfiets-app Hello zagen af van een introductie op Wall Street.

Brievenbus op de Kaaimaneilanden

China probeert Chinese bedrijven die buiten China geld ophalen bij investeerders aan banden te leggen. In sommige sectoren mogen bedrijven al geen buitenlandse eigenaren of aandeelhouders hebben en niet op een buitenlandse beurs genoteerd zijn.

Om die regels te omzeilen zetten de bedrijven brievenbusmaatschappijen op buiten China, bijvoorbeeld op de Kaaimaneilanden. Ook dat wil China aan banden leggen, schrijft het hoofd van de SEC in een persverklaring. Om Amerikaanse beleggers te beschermen wil hij daarom dat Chinese bedrijven die in de VS naar de beurs willen meer informatie openbaar maken.

Zo moeten ze duidelijk maken dat beleggers geen aandelen kopen van het Chinese bedrijf, maar van de brievenbusmaatschappij. Daarnaast moet het bedrijf duidelijk maken of het Chinese bedrijf toestemming heeft van de Chinese overheid om in de VS naar de beurs te gaan. Er komen ook extra controles voor bedrijven met veel activiteiten in China die naar de beurs willen gaan.