Onzekerheid voor getroffen Limburgse ondernemers, 'meer omzetverlies dan waterschade'

Om de hoek bij Hostellerie Valkenborgh hopen ze op korte termijn weer open te gaan, op 9 augustus. "Maar we hebben heel veel annuleringen tot in het einde van september", zegt eigenaar Denise Heuvels. "Mensen durven niet naar Valkenburg te komen omdat ze denken dat er nog steeds water staat. Het wordt tijd dat er beelden van Valkenburg naar buiten komen dat winkels en restaurantjes weer open zijn."

Ondertussen lopen de kosten op. Zo is hotel Walram in Valkenburg volgens eigenaar Georges Laheij nog zes maanden dicht door de waterschade. "Het omzetverlies is 2 miljoen euro, als dat zo doorgaat is dat groter dan de schade van het water."

In Limburg kampen gedupeerden van de watersnood met veel onzekerheid over de schade. Verzekeraars zijn druk bezig met het afwikkelen daarvan en de overheid heeft toegezegd een deel te vergoeden. Maar het is voor velen nog steeds niet duidelijk of schade vergoed wordt, hoeveel en door wie.

Het water is dan wel weg, maar de toeristen dus deels ook. Dat is problematisch, volgens Tibert Lagarde van MKB Limburg. "We zitten midden in het toeristische seizoen. De verzekeraars pakken de materiële schade redelijk goed op, maar we maken ons ook ernstig zorgen over de omzetderving."

De organisatie vreest voor faillissementen. Laheij van Hotel Walram denkt dat als hij geen extra steun krijgt, het misschien wel het einde van zijn hotel betekent.

De watersnood is formeel tot een ramp uitgeroepen, waardoor de overheid schade die "niet redelijkerwijs" verzekerbaar is vergoedt. Omzetverlies valt daar in principe niet onder. Voordat de eerste vergoedingen worden uitbetaald, kan het nog wel even duren.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid laat weten dat er nog geen duidelijkheid is over de omvang van de schade. Dat duurt langer dan gepland, een overzicht komt er niet voor de eerste ministerraad op 13 augustus. Ook over de omvang van de vergoedingen kan daarom nog weinig gezegd worden; het kabinet heeft wel toegezegd schade "ruim" te vergoeden.

Gedupeerden zitten dus nog even in onzekerheid. Ondernemers kunnen wel gebruik maken van de coronasteunpakketten als ze te maken hebben met omzetverlies door de overstromingen, liet de overheid al weten. Maar die dekken ook alleen vaste lasten en loonkosten, niet de verloren winst uit het hoogseizoen.

Neerslagschade wel, overstromingsschade niet

Wat tot meer onzekerheid leidt is dat neerslagschade vaak wel verzekerd is maar overstromingsschade niet. Het verschil is niet altijd even duidelijk. Paul Corten, contra-expert in schade, ziet dat in Valkenburg neerslagschade als oorzaak wordt gemeld voor het ene huis, maar dat bij een ondernemer in dezelfde straat overstromingsschade de oorzaak zou zijn. "Het is dezelfde oorzaak, want ze zitten in dezelfde straat, maar de een is gedekt en de ander niet."

De gemeente Valkenburg laat weten dat dit soort gevallen bekend zijn, maar het Verbond van Verzekeraars zegt dergelijke meldingen (nog) niet ontvangen te hebben. Als er problemen zijn, willen de verzekeraars die oplossen, aldus het Verbond.

Ook problemen voor huiseigenaren

Particulieren zijn over het algemeen beter verzekerd dan ondernemers. De verzekeringen van ondernemers zijn vaak complexer en ondernemer kiezen er ook vaker voor om niet alles te verzekeren om goedkoper uit te zijn. Daardoor kan de schade voor met name ondernemers oplopen.

Maar ook de Vereniging Eigen Huis zegt dat leden kampen met veel onzekerheid. Niet alle verzekeraars vergoeden alle soorten waterschade. De vereniging wil dat er zo snel mogelijk duidelijkheid is voor gedupeerden, daarom zouden verzekeraars het directe aanspreekpunt moeten zijn voor het afhandelen van schade. Die zouden daarna de rekening met de overheid moeten afhandelen.

Het Verbond van Verzekeraars laat weten in goed overleg te zijn met het ministerie om gedupeerden te helpen, maar gaat "graag in gesprek met de overheid om samen te bekijken of, en zo ja, hóe dit in de toekomst nog beter kan".

Het Verbond van Verzekeraars riep vier jaar geleden op dat er een verplichte collectieve verzekering moet komen voor schade door overstromingen. De Vereniging Eigen Huis was destijds tegen en laat desgevraagd weten ook nu nog meer te zien in een noodfonds van de overheid.

Eerder namen de ondernemers de schade op: