Hockeyers stellen teleur: na kansloos verlies tegen Duitsland wacht Australië

Kansloze nederlaag voor Nederlandse hockeyers tegen Duitsland - NOS

De Nederlandse hockeymannen hebben hun vijfde en laatste groepswedstrijd op de Olympische Spelen verloren. In Tokio eindigde het duel met Duitsland in 3-1. Oranje was al zeker van een plaats in de kwartfinales, ondanks wisselvallige prestaties in de poulefase met een gelijkspel tegen Groot-Brittannië, twee zeges (Canada en Zuid-Afrika) en een nederlaag tegen België. Ook tegen Duitsland speelde Nederland niet overtuigend. Duitsland op voorsprong De eerste kansen van de wedstrijd waren voor Duitsland en doelman Pirmin Blaak moest een paar keer in actie komen op pogingen van Niklas Wellen, Lukas Windfeder en Constantin Staib. Aan de andere kant was er een schot voor Billy Bakker, maar dat ging hoog over het Duitse doel. Nederland, de regerend Europees kampioen, liet vooral achterin steken vallen en daar wist Duitsland, dat verrassend met 4-3 verloor van Zuid-Afrika, van te profiteren. Na een bal van Martin Häner tipte Wellen de 1-0 in het doel.

Max Caldas spreekt de Nederlandse hockeyers toe in het duel met Duitsland - ANP

Ook in het tweede kwart kwam Oranje er niet aan te pas tegen het goed verdedigende Duitse team, dat wel twee keer een groene kaart moest incasseren. Jeroen Hertzberger was vervolgens dicht bij de gelijkmaker na een mooie pass van Jonas de Geus, maar hij stuitte op doelman Alexander Stadler. Blaak in vorm De ploeg van bondscoach Max Caldas begon het derde kwart aanvallender en dat resulteerde in schotkansen voor Mirco Pruyser en Thijs van Dam. Het tweede doelpunt viel uiteindelijk aan de andere kant. Een uitstekend keepende Blaak redde eerst nog op een inzet van Staib en ook een Duitse strafcorner (pas de tweede van de wedstrijd) werd weggewerkt. Bij het uitverdedigen ging het echter mis bij Nederland, waardoor Niklas Bosserhoff de bal kon oppikken en voorzetten. Staib werkte de bal in het doel: 2-0 voor Duitsland.

Pirmin Blaak baalt na een doelpunt van Duitsland - ANP

Ook in het vierde kwart was het doelman Blaak die Nederland op de been hield, maar na een bal op zijn helm kon ook hij de 3-0 niet voorkomen. Na een voorzet van Mats Grambusch passeerde Timm Herzbrich de Nederlandse keeper in de korte hoek. In de slotfase van de wedstrijd maakte Hertzberger de 3-1. Na een actie van Thierry Brinkman knalde hij de bal hard tegen de touwen. Nederland kreeg ook nog een strafcorner, maar de inzet van Mink van der Weerden en de tip-in van Jorrit Croon werden naast getikt door de Duitse doelman. "Een paar dingen gingen niet goed", vertelde Seve van Ass na de wedstrijd. "Aanvallend missen we venijn. Nu is het de taak om de koppies dezelfde kant op te krijgen en kwaliteit te halen in de kwartfinales. We moeten door muren heen breken en door het vuur gaan voor elkaar. Soms zijn we een schim van wat we kunnen zijn." Bekijk hieronder de reacties van Seve van Ass en Pirmin Blaak na de wedstrijd tegen Duitsland.

Ook keeper Blaak vond dat het beter moet met Oranje. "Ik maak me nog geen zorgen, maar we zullen van goeden huize moeten komen. Je kunt als keeper altijd wat doen, maar tegen sommige acties kun je gewoon niet keepen. Dan speel ik mijn eigen wedstrijd, maar we moeten met z'n allen een fort vormen." "We zijn ervaren genoeg", aldus Van Ass. "Ik ga ervanuit dat we alles geven in die kwartfinale. De basis was ondermaats. We zullen op karakter moeten knokken."