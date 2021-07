Turkse bosbranden: toeristen weg, bossen verwoest, mensen in tranen

"Elke keer dat ik naar de schade kijk, barst ik in huilen uit. Ook stoere Turkse mannen houden het niet droog als ze ernaar kijken." Het zijn de gevoelens van Can Turan (35), na twee dagen van ernstige bosbranden bij zijn woonplaats Marmaris aan de Turkse rivièra.

Om er beter zicht op te krijgen, fietste hij zo'n acht kilometer naar Içmeler, verderop langs de kust. "Daar zag ik dat binnen een halfuur de brand van de ene kant naar de andere kant van de berg was uitgebreid. Binnen een uur had door de harde wind de brand bijna ons huis bereikt. Ik kan niet uitleggen hoe ontzettend beangstigend dat is."

Voor Can, een marketingstrateeg die vorig jaar van Londen naar Marmaris verhuisde, waren de afgelopen 36 uur hectisch. "Ik was gisteren thuis mijn siësta aan het nemen toen ik wakker werd van een helikopter. Er zijn hier veel rijke Russen met helikopters, maar door alle lawaai wist ik dat er iets aan de hand was." Het bleek een bosbrand.

De geboren Leidenaar Can snelde zich weer naar huis, pakte zijn kat in een koffer en ging weer op de fiets, maar nu naar zijn boot in de haven. Eenmaal op zee kon hij beter zien hoe groot de brand was. "Het was werkelijk een vuurzee. Içmeler ligt aan een baai en je zag dat de bossen aan alle kanten van de stad in brand stonden."

Hij zag dat er veel helikopters aan het blussen waren rond de veel grotere plaats Marmaris. Boven Içmeler was er maar een helikopter. "Maar ik kon zien dat er veel smeulende vuurtjes waren, dus ik belde met de brandweer. Dat deed ik herhaaldelijk, zo vaak dat ze me het rechtstreeks telefoonnummer gaven van het coördinatiecentrum voor de blushelikopters. Toen kon ik ze vanaf mijn boot vertellen waar ze naartoe moesten, want door alle rook kon de piloot niet zien waar hij het dringendst heen moest."