Miedema terneergeslagen: 'Misschien had ik de penalty moeten opeisen'

Lieke Martens baalde vooral dat de Amerikaansen, de kwelgeest van Oranje van de WK-finale uit 2019, vandaag te kloppen waren, maar dat het uiteindelijk niet gebeurde. "Het doet pijn. We verdienden meer en we waren beter", zei de zichtbaar zwaar teleurgestelde aanvalster.

De tranen vloeiden rijkelijk bij de Oranjevoetbalsters na de uitschakeling tegen de Verenigde Staten via strafschoppen in de kwartfinales van de Olympische Spelen.

"Amerika heeft gewoon geluk. Zij nemen de penalty's gewoon heel goed, en wij niet", aldus Martens, die ook baalde van haar gemiste strafschop in de reguliere speeltijd. "Ik neem het mezelf ook erg kwalijk dat ik die bal niet binnenschiet. Dan speel je de wedstrijd rustig uit."

Vivianne Miedema, die beide goals in de reguliere speeltijd (2-2) voor haar rekening nam, kon in tegenstelling tot Martens nog positieve punten vinden. "Dit laat zien hoeveel beter wij de afgelopen jaren zijn geworden."

'Dit blijft rondspoken'

Miedema gaf toe dat zij misschien "had moeten opstaan" bij de strafschop in de 81ste minuut. "Lieke is onze nummer één. Zij heeft ook genoeg penalty's voor ons benut. Dit blijft misschien nog wel even in mijn hoofd rondspoken, maar daar kunnen we nu niets meer aan doen."