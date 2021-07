Berghuis over pikante transfer naar Ajax: ‘Ik ben fantastisch opgevangen'

De eerste week van Steven Berghuis bij Ajax is de van Feyenoord overgekomen aanvaller goed bevallen. Op het trainingskamp in Oostenrijk zegt de Oranje-international tegen de NOS dat hij fantastisch is opgevangen door de club en zijn teamgenoten. "Ik voel mij erg welkom."

En dat is prettig voor hem, aangezien zijn overstap van Rotterdam naar Amsterdam gepaard ging met een hoop negatief sentiment. Bedreigingen, een spandoek met een aangekondigde liquidatie en een antisemitische graffiti-schildering in Rotterdam-Crooswijk.

Ook positieve reacties uit Rotterdam

Berghuis had daar naar eigen zeggen al wel rekening mee gehouden. "Ik ben niet dom. Ik begrijp de emoties ook wel, maar vond twee acties toch wel te ver gaan." Toch heeft hij van zijn voormalige medespelers en de technische staf van Feyenoord ook een hoop positieve reacties gekregen. "Mensen wie met wie je vijf jaar hebt gewerkt."

Wel spookte de Ajax-haat van de Feyenoord-supporters wel even door het hoofd van Berghuis voordat hij de overstap had gemaakt. "Heb de reacties wel meegenomen in mijn overweging, maar uiteindelijk kwam de topsportman in mij naar boven."