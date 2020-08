'Jongeren moeten kappen met excessen, maar álle generaties zijn laconieker'

Mensen genieten van een drankje in Breda - ANP

Op de persconferentie van vanavond waarschuwde het kabinet: houd je aan de regels en rem het aantal nieuwe besmettingen nu af, of er zijn meer maatregelen nodig. Er werd aangekondigd dat burgemeesters meer lokaal beleid kunnen maken. En dat is hard nodig, vindt bijvoorbeeld burgemeester Paul Depla van Breda. "We zien het aantal besmettingen toenemen in Breda, ook onder jongeren." Premier Mark Rutte richtte zich direct tot jongeren, die zich onvoldoende aan de regels zouden houden. "Misschien denk je zelf dat je onoverwinnelijk bent, maar je kan wel anderen besmetten." Hij wijst jongeren op hun verantwoordelijkheid. Maar is zo'n oproep genoeg? Volgens generatie-expert Talitha Muusse geeft het kabinet juist een verkeerde boodschap af richting jongeren. "Ik denk juist dat het averechts werkt en dat het zorgt voor een autoriteitsprobleem."

Er zijn grote zorgen over het hoge aantal jongeren dat besmet raakt. Die groep werd daarom direct door de premier aangesproken. Afgelopen week vond meer dan de helft van de nieuwe besmettingen plaats in de leeftijdscategorie 17 tot en met 30 jaar. Volgens Muusse worden jongeren hard geraakt door de effecten van de crisis, wat deels verklaart waarom ze zich minder aan de regels houden. "Er is weinig perspectief en het is niet duidelijk wanneer het normale leven terugkomt. Jongeren zijn vaak hun baan kwijtgeraakt, kunnen geen stage lopen of opleiding afronden." 'Jongerencommunicatie moet beter' Daarnaast geloven veel jongeren volgens Muusse niet in de strategie van de overheid, die ze onduidelijk vinden. "Jongerencommunicatie moet je serieus nemen. Dat moet echt naar een hoger en beter niveau." Nu wordt gedaan alsof de opleving van het coronavirus enkel bij jongeren ligt, vindt zij. Dat is een voedingsbodem voor frustratie. "De excessen, de mensen die de grens opzoeken met illegale feestjes, die zitten natuurlijk fout. Maar volgens mij moeten we ook eerlijk zijn met z'n allen: sinds het lekker weer is, is heel Nederland gemakzuchtiger geworden. Dan vind ik het heel tricky om een doelgroep aan te spreken."