Oranje uitgeschakeld door de VS, einde tijdperk bondscoach Wiegman

Lieke Martens ligt op de grond - ANP

De Nederlandse voetbalsters zijn uitgeschakeld op het olympisch voetbaltoernooi. In de kwartfinales waren de Verenigde Staten na strafschoppen te sterk. Na de reguliere speeltijd was de stand 2-2 en volgde er een verlenging, daarin wisten beide landen niet te scoren. De verloren kwartfinale tegen de Verenigde Staten betekende het laatste optreden van bondscoach Sarina Wiegman. Ze gaat na de Olympische Spelen aan de slag bij de Engelse voetbalvrouwen. Amerikaans initiatief De statistieken spraken misschien al niet in het voordeel van Nederland: in tien ontmoetingen won Oranje er slechts twee (in 1991 en 1996). Maar de Verenigde Staten speelden tot nu toe nog niet de sterren van de hemel op het olympisch voetbaltoernooi. Vivianne Miedema, die in het laatste groepsduel vanwege lichte klachten op de bank begon, keerde weer terug in de basis en speelde haar honderdste interland. De eerste tien minuten in Yokohama nam de regerend wereldkampioen duidelijk het initiatief en leek het heel even of de Verenigde Staten de voorsprong pakten door een goal van Tobin Heath, maar ze stond net buitenspel. Niet veel later voorkwam Van Veenendaal een achterstand met een goede redding en een beetje hulp van de paal. Nederland was gewaarschuwd. Bekijk hieronder de reacties van Lieke Martens, Sarina Wiegman, Vivianne Miedema en Daniëlle van de Donk:

Slechts één kans was er nodig voor Nederland om op voorsprong te komen en wie anders dan Miedema - in de groepsfase al goed voor acht treffers - opende na twintig minuten spelen de score. Daniëlle van de Donk raakte op de kop van het zestienmetergebied de bal niet goed. Miedema kon de bal veroveren en wist tussen vier Amerikaansen in uit de draai de bal in in de linkerhoek achter keepster Alyssa Naeher te krijgen. Die vreugde was van korte duur toen vijf minuten later de Amerikaanse Samantha Mewis raak kopte. Oranje was weer terug bij af (1-1). Het leek de Nederlandse voetbalsters even van hun stuk te brengen, gerommel in de verdediging luidde de 2-1 voor de Verenigde Staten in. De geheel vrijstaande Lynn Williams kon uithalen en de bal werd net iets van richting veranderd waardoor Veenendaal kansloos was.

Vreugde bij de Amerikaanse voetbalploeg - AFP

In de tweede helft zette Oranje de achtervolging in en kwam het na tien minuten op gelijke hoogte met de Verenigde Staten toen Miedema haar tiende olympische doelpunt maakte. Vanaf buiten de zestien kapte de spits naar binnen en schoot ze met een geplaatst schot in de korte hoek raak. Net als de eerste keer was Naeher weer kansloos. Daarna ging het over en weer en leek de VS wéér op voorsprong te komen, maar Christen Press stond net als Heath eerder - na een lang overleg van de VAR - ook buitenspel. Nederland kwam met de schrik vrij, maar had het zwaar. Martens mist Met invaller Lineth Beerensteyn, die voor Shanice van de Sanden werd ingebracht, begon Oranje aanvallender te spelen. De klok tikte weg en met nog maar tien minuten te gaan werd Beerensteyn in de zestien onderuit gehaald en kreeg Nederland een strafschop. Lieke Martens nam plaats achter de bal, moest even wachten tot de VAR de situatie had bekeken, en schoot de bal niet hard en zuiver genoeg in de rechterhoek. Naeher voorkwam een nederlaag voor de Verenigde Staten. Ook de Amerikaanse supersterren Alex Morgan en Megan Rapinoe, die na een uur spelen werden ingebracht om de boel te redden, konden hun stempel niet drukken. Er moest een verlenging aan te pas komen.

Bondscoach Sarina Wiegman spreekt haar speelsters toe. - ANP

Nu kwam het initiatief vanuit Nederlandse hoek. Bij een hoekschop ging de Amerikaanse doelvrouw in de fout en kon Martens de bal binnen koppen, maar net als bij de Amerikanen stond ook zij dit keer buitenspel. De toon was gezet. Oranje groeide in de wedstrijd, maar wist in de verlenging niet de kansen te benutten en dus moest de beslissing uit strafschoppen komen. Miedema trapte af, maar schoot niet hard genoeg en zag haar inzet gestopt worden. Voor de VS schoot Rose Lavelle raak, Dominique Janssen schoot als tweede wel raak voor Oranje. Alex Morgan deed op haar beurt wat er van haar verwacht werd en scoorde. Stefanie van der Gragt kwam als derde op en raakte de binnenkant van de linkerpaal, de bal viel wel binnen. Press stuurde Veenendaal de verkeerde hoek in en zette de VS weer op voorsprong. Op inschieten van Aniek Nouwen pakte Naeher een cruciale strafschop. Megan Rapinoe maakte het met een keihard schot in de rechter bovenhoek af.

Teleurstelling bij aanvoerder Marta van Brazilië na het verlies tegen Canada. - Reuters