Wiegman na uitschakeling en laatste optreden met Oranje: 'Doet heel veel pijn'

De uitschakeling van de Nederlandse voetbalsters in de kwartfinale van de Olympische Spelen was het laatste kunstje van bondscoach Sarina Wiegman bij Oranje. Na vier jaar houdt het voor haar op; ze stapt over naar de Engelse vrouwen.

"Dit doet wel pijn, we zijn nog nooit zo dichtbij geweest", reageerde de afzwaaiend bondscoach na de nederlaag tegen Amerika. "Op de beginfase na, waarin we heel erg werden opgejaagd en waar we moeite mee hadden, vond ik ons de betere ploeg."

Nu de Verenigde Staten niet per se in hun beste doen zijn, had Oranje het gevoel de rivaal eens te kunnen verslaan. "We hebben bij vlagen heel goed gevoetbald en hadden continue het gevoel dat we écht Amerika zouden verslaan."

Lege handen

Maar het zat er niet in. Door de gemiste strafschoppen konden de speelsters van Wiegman het olympische avontuur en daarmee de carrière van de bondscoach bij Nederland niet verlengen.

Wiegman: "Ik kan niemand wat verwijten, er stond een team dat gigantisch veel strijd heeft geleverd. We hebben goed gevoetbald. We waren de betere ploeg. Misschien ben ik wat gekleurd, maar dat vond ik echt. Uiteindelijk gaat het om doelpunten maken."

Toch kan Wiegman, een paar minuten na de wedstrijd, met een trots gevoel terugblikken op de Olympische Spelen. "Eigenlijk ben ik daar hartstikke trots op. Maar we gaan met volledig lege handen naar huis en dat doet pijn", aldus Wiegman.