Kabinet: Moderna-vaccin nu ook voor kinderen van 12 jaar en ouder

Kinderen tussen de 12 en 18 jaar kunnen nu ook gevaccineerd worden met Moderna. Het kabinet heeft het advies van de Gezondheidsraad van gisteren overgenomen. Het vaccin is werkzaam en veilig voor deze leeftijdsgroep, zo luidt het advies.

Tot nu toe was alleen Pfizer/BioNTech goedgekeurd voor 12- tot 18-jarigen. Moderna is net als dit vaccin gebaseerd op de zogenoemde mRNA-techniek.

Dat betekent dat er in de prik een stukje genetische code zit, die het lichaam aanzet om eiwitten aan te maken die lijken op een eiwit van corona. Daardoor leert het afweersysteem het virus te bestrijden.

Vorige week gaf het Europees Medicijnagentschap (EMA) groen licht.

Net als bij Pfizer/BioNTech kan na een Moderna-vaccinatie in zeer zeldzame gevallen een ontsteking van de hartspier of het hartzakje optreden. Dat is meestal niet ernstig, stelt de Gezondheidsraad.