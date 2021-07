De uitzending van 30 juli

Burgemeester Terschelling op bezoek

Caroline van de Pol (VVD) is burgemeester van Terschelling, vanavond is ze te gast in onze burgemeestersserie. Daarin praten we met burgemeesters door het hele land hoe zij in hun gemeente de coronacrisis hebben beleefd. Hoe ga je op een eiland om met corona? En wat doe je met al die jongeren die naar Terschelling komen om te feesten?

Discussie over de regenboogvlag

Morgen begint de Pride. Lang werd die qua vlaggen gedomineerd door de regenboogvlag. Maar binnen de lhbti-gemeenschap is discussie over de vlag. Inmiddels zijn er tientallen varianten die de verschillende stromingen binnen de de gemeenschap vertegenwoordigen. Aan de vooravond van de Pride duikt Nieuwsuur in de evolutie van de regenboogvlag.