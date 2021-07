Nederland in recordtijd naar finale gemengde estafette 4x400 meter

Nederland heeft in Tokio de olympische finale op de 4x400 meter gemengd bereikt. Het kwartet Jochem Dobber, Lieke Klaver, Lisanne de Witte en Ramsey Angela liep in de series in een recordtijd van 3.10,69 naar de tweede plaats achter Polen.

Jochem Dobber startte sterk, waarna Lieke Klaver en Lisanne de Witte Nederland in de voorhoede hielden. Slotloper Ramsey Angela maakte grote indruk door de tweede plaats vast te houden. Polen liep met 3.10,44 een Europees record. De tijd van Nederland bleek de tweede over twee series.

