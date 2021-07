Verstappen worstelt met balans in tweede vrije training GP Hongarije

Max Verstappen heeft in de tweede vrije training van de GP van Hongarije de derde tijd neergezet. Valtteri Bottas was vrijdag de snelste op de Hungaroring, zijn Mercedes-teamgenoot Lewis Hamilton noteerde de tweede tijd.

Bottas liet 1.17,012 noteren en was daarmee 0,027 sneller dan Hamilton. Verstappen, die niet blij was met de balans van de auto en via de boordradio klaagde over onderstuur, was bijna drie tienden (0,298) langzamer dan de Fin.

Eerder op de dag had Verstappen met 1.17,555 wel de beste tijd in de eerste vrije training gereden. Hij had halverwege de training al de snelste tijd achter zijn naam staan op de harde band en was ook direct de snelste nadat hij op de zachte band was overgestapt.

De Red Bull-coureur was in die sessie 0,061 sneller dan Bottas. Het verschil met Hamilton, zijn rivaal voor het wereldkampioenschap, bedroeg toen 0,167.

De training werd even gestaakt na een crash van Yuki Tsunoda. Hij verloor de macht over zijn AlphaTauri en knalde achterwaarts een bandenstapel in. De Japanner stapte ongedeerd uit.

Verstappen testte lichaam in virtuele race

Verstappen leek geen last meer te hebben van zijn zware crash tijdens de GP van Groot-Brittannië van twee weken geleden. "Ik heb vorige week een online endurance race gereden: de 24 uur van Spa. Dat was al een tijd gepland, maar het was nu ook een goede test om te kijken hoe mijn lichaam zou reageren", vertelde Verstappen in aanloop naar het raceweekend in Hongarije.

De virtuele race had hem een goed beeld gegeven van zijn fysieke conditie. "Het is immers best realistisch en zwaar. Je zit toch urenlang in dezelfde positie. Het ging prima. Ik heb ruim een derde van de race achter het stuur gezeten en geen last gehad."

Hij verwacht dan ook geen problemen tijdens de grand prix. "Ik heb de afgelopen dagen gewoon kunnen trainen en voel me goed." Niet dat hij snel een race aan zich voorbij zou laten gaan. "Maar heel eerlijk: zelfs als ik een been had gebroken zou ik de volgende dag in de auto stappen", zei Verstappen met een knipoog.