Verstappen snelste in eerste vrije training GP Hongarije

Max Verstappen heeft in de eerste vrije training van de GP van Hongarije de snelste tijd neergezet. Valtteri Bottas noteerde de tweede tijd, voor zijn Mercedes-teamgenoot Lewis Hamilton.

Verstappen had halverwege de training al de snelste tijd achter zijn naam staan op de harde band en was ook direct de snelste nadat hij op de zachte band was overgestapt. De Red Bull-coureur was 0,061 sneller dan Bottas. Het verschil met Hamilton bedroeg 0,167.

De training werd even gestaakt na een crash van Yuki Tsunoda. Hij verloor de macht over zijn AlphaTauri en knalde achterwaarts een bandenstapel in. De Japanner stapte ongedeerd uit.

(later meer)