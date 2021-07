Zwarte zaterdag morgen: misschien nog drukker dan anders

Vakantiedrukte op de Route du Soleil - ANP

Het is iedere zomer vaste prik: zwarte zaterdag. Morgen is het weer zo ver. Vooral in Frankrijk wordt het traditioneel druk op de weg, verwacht de ANWB, Hoe druk precies, is nog de vraag. Het kan twee kanten opgaan, zegt Tim Schaap van de ANWB. Het fileleed kan volgens hem nog ernstiger worden dan andere jaren omdat vanwege de pandemie meer mensen afzien van een vliegreis en liever met de auto op pad gaan. Tegelijkertijd was het vorig weekend ook al heel druk op de Europese wegen, dus is er misschien wat meer spreiding dan andere jaren. "Maar dat er morgen veel files staan, dat is zeker." Op deze plaatsen wordt de grootste drukte verwacht:

De overlast begint vandaag al, verwacht Schaap. "Tijdens de avondspits zoals we die hier ook kennen, rond die tijd gaat het in heel Europa wel een beetje vastlopen", zegt hij in het NOS Radio 1 Journaal. Morgen lopen de wegen echt vol. Dat komt doordat heel veel vakantieverkeer naar het zuiden reist en het eerste vakantieverkeer tegelijkertijd weer terugkomt. "Ook voor heel veel Parijzenaren is het het begin van de vakantie. Veel dingen komen samen, dus het wordt morgen een drukke dag. Dat gaan we in heel Europa zien en vooral in Frankrijk." De zwaarste verkeersoverlast wordt verwacht op de beruchte Route du Soleil, de A6 en A7 onder Parijs. In Duitsland zijn het vooral de A5 en de A8 rond Karlsruhe en de A3 bij Passau, vlak voor de Oostenrijkse grens, waar het zal vastlopen. In Zwitserland worden files verwacht bij de Gotthardtunnel.