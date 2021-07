De Nederlandse zwemmers Thom de Boer en Jesse Puts hebben zich op de Olympische Spelen in Tokio gekwalificeerd voor de halve finales op de 50 meter vrije slag.

De Boer tikte in heat 8 aan in 21,75, Puts klokte in dezelfde heat 21,84. Dat waren respectievelijk de zesde en de zevende tijd in de series.

De Amerikaanse favoriet voor goud Caeleb Dressel tikte aan in 21,32. De halve finales worden zaterdagochtend vanaf 4.00 uur (Nederlandse tijd) gezwommen.