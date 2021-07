Hassan snelt overtuigend naar finaleplaats op 5.000 meter, Van Es uitgeschakeld

Sifan Hassan heeft haar eerste optreden bij de Olympische Spelen in Tokio met succes afgesloten. De 28-jarige Nederlandse plaatste zich heel gemakkelijk voor de olympische finale op de 5.000 meter. Hassan eindigde als eerste in haar serie. De jonge Diane van Es (22) redde het bij haar olympisch debuut niet. Ze werd uitgeschakeld in de tweede serie van de 5.000 meter.

Hassan heeft zich op drie afstanden voor de Spelen geplaatst: 1.500 meter, 5.000 meter en de 10.000 meter. Op de 1.500 en 10.000 meter veroverde ze twee jaar geleden in Doha de wereldtitel. De 5.000 meter is haar eerste olympische missie in Tokio. De finale staat maandag op het programma.

Twee of drie afstanden?

De laatste maanden leek het erop dat Hassan in Tokio voor twee afstanden zou kiezen, maar duidelijkheid heeft ze daarover nog niet gegeven. Ze zou wellicht in Tokio drie afstanden willen doen. Dat zou een overvol programma opleveren, want in Tokio staan de series van de 1.500 meter bijvoorbeeld maandagochtend op het programma. 's Avonds is dan de finale op de 5.000 meter.

Op de eerste dag van het atletiektoernooi had de tweevoudig wereldkampioene van 2019, die vijf jaar geleden teleurstellende Spelen in Rio afwerkte, geen enkele moeite het eerste deel van haar missie goed af te sluiten. Hassan hield zich lange tijd schuil in de grote groep. In de slotfase schoof ze langzaam naar voren. In de slotronde versnelde ze in de laatste 300 meter om naar de winst te lopen in 14.47,89.