Schoonspringster Jansen door naar halve finales in Tokio

Schoonspringster Inge Jansen heeft bij de Olympische Spelen in Tokio de halve finales bereikt op de 3-meterplank. Er deden 27 deelneemsters mee, die ieder 5 sprongen moesten laten zien. Jansen werd zestiende met 278,75 punten en de beste achttien plaatsten zich voor de halve finales.

Na de eerste sprong, die haar 63 punten opleverde, stond Jansen op een gedeelde achtste plaats. Ze zakte een plaatsje na de tweede sprong, die ook weer 63 punten opleverde. In de derde sprong waren haar benen licht gebogen, wat puntaftrek opleverde, maar ze behield de negende plaats.

Sleutelsprong

De vierde sprong ging daarentegen niet goed. Het was haar sleutelsprong, met een moeilijkheidsgraad van 3,1, drieënhalve salto voorwaarts. Ze kwam net te kort en kon de laatste halve salto niet afmaken. Het leverde haar een score op van 38,75, waardoor ze zakte naar de zestiende plaats.

De fout van de sprong, zei Jansen achteraf, zat in de aanloop. "Dit was mijn moeilijkste sprong en ik heb daar heel veel training voor gedaan. Ik was gewoon iets te voorzichtig in mijn aanloop, omdat ik het net te goed wilde doen."

Door de aanloop kon ze niet goed afzetten. "Ik zat te ver voor de punt van de plank af waardoor ik niet de volledige kracht van de plank kreeg, dus dat was voor mijzelf heel hard werken om die sprong nog te maken en dat zag je bij mijn eind."