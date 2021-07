Kans op Golden Slam verkeken voor Djokovic na verlies tegen Zverev in halve finale

Novak Djokovic ziet zijn kans op de Golden Slam in rook opgaan. De Serviër verloor in de halve finale van het olympisch tennistoernooi met 6-1, 3-6, en 1-6 van de Duitser Alexander Zverev.

Djokovic ging voortvarend van start in de eerste set en wist Zverev tot een hoop fouten te forceren. Na ruim een halfuur spelen stond de als eerste geplaatste tennisser op een 1-0 voorsprong. In de tweede set begon Zverev de eerste klappen uit te delen en maakte Djokovic op zijn beurt fouten: 3-6.

In de derde en laatste set was Zverev oppermachtig met zijn service en hield hij Djokovic af van die felbegeerde Golden Slam: in één jaar de vier grandslamtitels winnen en olympisch goud veroveren.

De twintigvoudig grandslamwinnaar Djokovic won dit jaar alle grandslamtoernooien, maar bereikte op de Spelen nog nooit de finale. In 2008 won de Serviër het brons, ook deze Olympische Spelen zal dat voor hem het hoogste haalbare zijn.