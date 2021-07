Verdachte van doodsteken jongen Rotterdam aangehouden

De politie heeft een jongen aangehouden die verdacht wordt van betrokkenheid bij het doodsteken van een 15-jarige jongen in Rotterdam, gisteren.

De verdachte, die ook 15 jaar oud is, meldde zichzelf op het bureau.

Het is niet duidelijk waarvan de jongen precies wordt verdacht. "We gaan de situatie nu verder onderzoeken", zegt een politiewoordvoerder.

De steekpartij was gistermiddag in een park in Rotterdam. Er is nog geprobeerd om het slachtoffer te reanimeren, maar de jongen overleed voordat hij naar het ziekenhuis kon worden gebracht.