Moeder doodgestoken jongen Rotterdam heeft veel vragen, verdachte opgepakt

"Ik ben naar de politie gerend en heb gevraagd of het inderdaad om Joshua ging. Ze vroegen naar zijn naam en geboortedatum. "We moeten helaas mededelen dat uw zoon overleden is. Hij is doodgestoken. Alles werd zwart. Ik voelde niks meer. Ik ben schreeuwend dat park uitgerend. Ze hebben me naar huis gebracht, maar ik ben later teruggegaan naar de plek waar hij lag. Ik heb zitten wachten tot ze hem weghaalden. Ik mocht zelf meelopen naar de lijkwagen. Het enige wat ik voelde, was hoe koud zijn lichaam was."