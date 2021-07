Waterpolosters scoren liefst 33 keer, nooit eerder vertoond op de Spelen

De waterpolovrouwen hebben op weg naar de kwartfinales de aanvallende patronen nog even kunnen oefenen tegen Zuid-Afrika. De ploeg van Arno Havenga kon zich flink uitleven in het derde groepsduel (33-1), de grootste zege van een land ooit op de Olympische Spelen.

Zuid-Afrika debuteert op de Spelen en vanuit sportief oogpunt heeft het land nog weinig te zoeken op het toernooi. Maar met deelname is weer een stap in de ontwikkeling van de sport gezet.

De speelsters moesten hun aanwezigheid wel zelf bekostigen, want genoeg geld was voor deze dure trip niet beschikbaar. Via enkele ludieke acties wisten de internationals van Zuid-Afrika de kosten te drukken, maar op sportief vlak volgde wel een bikkelharde afrekening tegen Spanje (29-4) en Canada (21-1).

Grootste zege Oranje is 41-1

Nederland deed daar nog een schepje bovenop, met reservekeeper Joanne Koenders op doel. Pas in het derde kwart werd ze voor het eerst getest. En even later zowaar ook gepasseerd.

Een recordscore zat er niet in voor Nederland, dat in 1988 al eens met 41-1 van Noord-Korea had gewonnen. De zege was wel groot genoeg om de tweede plek in groep A over te nemen. Zondag is het laatste groepsduel, als Canada wacht.