Geen vuiltje aan de lucht voor big tech, als je alleen naar de cijfers kijkt

Apple ziet de groei vooral terug in de iPhone-verkopen: die liggen veel hoger dan normaal gesproken in het tweede kwartaal (april, mei en juni). Bij Facebook en Google, die samen de online advertentiemarkt domineren, bleek de vraag naar reclames gigantisch te zijn.

In het grotere geheel lijken deze waarschuwingen vooralsnog geen grote impact te hebben. De techgiganten domineren de top van de beursbedrijven. Samen is 'big tech' goed voor 9000 miljard dollar (omgerekend 7800 miljard euro) aan beurswaarde. Het oliebedrijf Saudi Aramco (plek drie, onder Apple en Microsoft) is vooralsnog de enige die ertussen komt.

Ook Facebook kwam met groeicijfers en een waarschuwing. Het bedrijf verwacht het komende halfjaar "aanzienlijke vertraging" van de groei. De oorzaak moet volgens het platform worden gezocht in onder meer "veranderingen in regelgeving" en een eerder ingevoerde privacymaatregel in iOS .

Er zijn ook waarschuwingen. Zo verwacht Apple het komende kwartaal meer last te krijgen van de wereldwijde chiptekorten. Een probleem dat in de autosector tot een crisis heeft geleid, maar dus ook op andere markten problemen veroorzaakt. Apple houdt er rekening mee dat er niet genoeg chips zijn om aan de enorme vraag naar iPhones en iPads te kunnen voldoen.

Financieel gezien zijn het stuk voor stuk succesverhalen. Maar de grote veranderingen waar overheden en toezichthouders aan werken, kunnen de verdienmodellen van de concerns flink onder druk zetten.

Tegen alle techgiganten (Microsoft uitgezonderd) lopen een of meerdere juridische procedures over mogelijk machtsmisbruik in zowel Europa als de VS. Van Google, dat al drie boetes heeft gekregen van de Europese Commissie, tot Facebook, waarvan de Amerikaanse toezichthouder zegt dat het WhatsApp en Instagram moet afstoten.

Apple wacht verder op een uitspraak van de rechter in de zaak tegen gamebedrijf Epic, de maker van het populaire spel Fortnite. Dat bedrijf beschuldigt de techgigant van machtsmisbruik en eist grote veranderingen: een eigen downloadwinkel op iPhones en een eigen betaalsysteem (zodat het geen commissie meer hoeft te betalen). Apple voelt daar niets voor.

Tegen het bedrijf lopen ook onderzoeken in Brussel.

Proces van jaren

In alle gevallen geldt dat het om juridische procedures gaat die mogelijk nog jaren duren. De verwachting is dat de partijen tot de allerhoogste rechter in de VS en in de EU zullen doorprocederen.

Aan beide kanten van de Atlantische Oceaan bewandelen politici ook nog een andere route: nieuwe wetgeving. Vorig jaar december diende de Europese Commissie een wetsvoorstel in dat de machtspositie van techbedrijven moet inperken (met als ultieme middel de bedrijven opbreken).

De VS volgde eerder dit jaar met een eigen reeks voorstellen, waar de techwereld zich hevig tegen verzet. Maar ook hiervoor geldt: ook dit kan nog een aantal jaar duren en de vraag is wat voor wet uiteindelijk van kracht wordt.