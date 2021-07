BMX-bondscoach breekt na goud Kimmann: 'Dit was mijn laatste wedstrijd'

En even later zag hij diezelfde Kimmann naar goud fietsen. "Hoe dit is? Fantastisch natuurlijk. Niek leek na een aparte valpartij eerder in de week met een official uitgeschakeld te zijn. Maar we hebben er met het team alles aan gedaan hem weer op de been te krijgen. Wonder boven wonder presteert hij nu dit. Hij leek wel superman."

Hij zag eerst de regerend wereldkampioen bij de mannen, Twan van Gendt, onderuitgaan en de finale missen. Hij zag topfavoriete Laura Smulders crashen, ook zij miste de finale. Maar hij zag ook Niek Kimmann, de crosser die eerder in de week zo onfortuinlijk tegen een Japanse official aanbotste, probleemloos de finale halen.

Hij verontschuldigde zich op camera. Zijn stem was schor geworden van alle aanmoedigingen. Te midden van de wolkenkrabbers in Tokio, had Raymon van der Biezen zich al een paar uur suf gecoacht op de finaledag van het BMX'en.

'Fantastisch natuurlijk... sorry mijn stem is helemaal weg van het schreeuwen' - NOS

Er bleek al over nagedacht te zijn. "De keuze komt deels vanuit mezelf, deels vanuit de bond. Er is een bepaalde visie. En ik geef de voorkeur aan mijn gezin. Ik ga verder als vertegenwoordiger."

Het zou niet het enige Nederlandse succes zijn op de slotdag van het BMX-toernooi. Net na Kimmann verraste Merel Smulders, zusje van Laura, door derde te worden in de vrouwenfinale. "Ik ben heel blij voor haar dat het gelukt is. Net als haar grote zus, die in Londen in 2012 brons pakte, heeft ze brons gehaald. Fantastisch voor de bmx-sport. We zijn ontzettend blij met deze resultaten."

Van der Biezen, die begin 2018 assistent-bondscoach werd onder Bas de Bever en ruim een jaar later, in mei 2019, samen met Rob van den Wildenberg het stokje overnam, maakte eerder twee wereldtitels mee: Laura Smulders in 2018, Twan van Gendt in 2019.

"We hebben iets hartstikke moois neergezet. En ik hoop dat dat wordt voortgezet," zegt de 34-jarige Van der Biezen, die zelf ook BMX'er was. Hij werd vierde in de olympische finale van 2012 in Londen. "Of ik het wel los kan laten? Daar gaan we achterkomen. Het is een passie. Als atleet heb ik het met volle plezier gedaan. Ik heb er alles aan gedaan om alle sporters hier op voor te bereiden. Het is ontzettend mooi, topsport blijft echt fantastisch."

Met tranen in zijn ogen onderbreekt hij het interview, om zich snikkend op de boarding te storten, zijn hoofd in zijn armen gebogen. Hij stopt op het absolute hoogtepunt van de sport. "Maar ik ben vooral blij dat we allemaal gezond weer naar huis gaan."