Bekkering en Duetz pakken koppositie in 49er en liggen op koers voor goud

Annemiek Bekkering en Annette Duetz gaan door een slechte dag van Groot-Brittannië aan de leiding in de 49erFX-klasse. Niet alleen een slechte dag van de concurrent zorgde voor een sprong in het klassement, het zeilduo kwam in de laatste twee van de drie races als vijfde en zesde over de streep.

Nederland gaat nu met 41 punten aan kop, op de voet gevolgd door Spanje met 42 punten. De Britten en Brazilianen volgen met respectievelijk 47 en 48 punten.

In de laatste race van de dag en de negende race voor het klassement kozen de Nederlanders als enige boot de andere kant van het veld. Hun tactiek pakte in de slotfase van de wedstrijd goed uit en ze klommen naar de zesde plek in het veld.

Op de streep wist Spanje net iets eerder over de finish te komen waardoor Nederland als zesde eindigde. Genoeg om met één puntje voorsprong de Spaanse concurrenten achter zich te houden.

Gehannes

Eerder, in de tweede race van de dag, maakten Bekkering en Duetz een flinke inhaalslag in het klassement doordat de Britten als veertiende over de finish kwamen. Op de streep kwam Nederland nog wat in de problemen toen Brazilië langszij kwam, in de strijd om de vijfde plek trok Nederland uiteindelijk aan het langste eind.

Daardoor begon het Nederlandse zeilduo de laatste race van de dag als tweede in het klassement, waarin ze ook weer profiteerden van de slechte dag van Groot-Brittanië en Brazilië.

Met zaterdag nog drie races te gaan en maandag de medalrace op het programma kan het nog alle kanten op in de 49erFX-klasse, maar de Nederlandse zeilsters hebben de touwtjes (of om in zeiltermen te blijven: de lijnen) in handen.