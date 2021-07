Harde kritiek roeicoach Emke: 'Wat heeft die Holland Acht in godsnaam gedaan?'

"Het is echt een technisch ding", analyseert Emke. "Ze doen niet de juiste dingen en dan gaat die boot niet hard genoeg. De laatste tijd roeien ze best wel rap, maar in de finale leek het alsof ze iets anders in hun hoofd haalden. Ik weet niet wat het is. Wat hebben ze vandaag in godsnaam gedaan...?

De Holland Acht had zich op imponerende wijze geplaatst voor de olympische finale. Het goud ging verrassend naar Nieuw-Zeeland, dat na 500 meter nog derde stond. In de strijd om de medailles kwam Nederland echter ruimschoots tekort.

Met een vijfde plaats in de olympische finale heeft de Nederlandse mannenacht teleurgesteld op de Olympische Spelen in Tokio. Hoofdcoach Mark Emke was na afloop niet te spreken over de prestaties van zijn ploeg. "Het klopte voor geen meter, dit is heel frustrerend. Ik dacht dat het wel klaar was met die flauwekul..."

Emke noemt de vijfde plaats doodzonde en heel frustrerend. "Van een slechte start kun je herstellen, maar alleen als je op de juiste manier blijft roeien. Dat zit er blijkbaar nog steeds niet strak in."

Roeier Robert Lücken heeft een andere verklaring. "Volgens mij was het niet iets technisch. Het moet spanning zijn geweest voor het grote moment. Het kwam er in de finale niet uit, de eerste tien halen waren al niet goed. Daar hadden we ons niet door van de wijs moeten laten brengen, maar er sloop iets in de ploeg. Iets tussen de oren."

Gezanik in Tokio

Zo was de aanloop naar de Spelen rommelig voor de roeiers. "We vlogen later dan gepland naar Tokio en dan was er het gezanik met die coronabesmettingen. Dat knaagde wel, maar in de boot ging het goed. Deze ploeg had gewoon de potentie om het goud te halen."

"Het boterde een tijdje niet binnen het team, maar dat hoeft niet erg te zijn, want het hoort bij de sport dat het soms ook tegenzit. Maar ik zie daarin geen oorzaak voor deze slechte prestatie." Maarten Hurkmans zag dat ook zo.

"De acht is net als in een familie. Je houdt van elkaar, maar je kunt het niet altijd met elkaar eens zijn. Met acht mensen die niet op hun mondje zijn gevallen, ontstaan er soms spanningen. Maar deze mislukte finale is daar niet aan toe te schrijven."