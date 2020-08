Eerste arrestaties in onderzoek naar explosie Beiroet

De Libanese autoriteiten hebben zestien mensen gearresteerd in het onderzoek naar de explosie in de haven van Beiroet, schrijft het staatspersbureau.

In totaal zijn achttien mensen ondervraagd over de ontplofte loods waarin een grote hoeveelheid ammoniumnitraat lag opgeslagen. Volgens een woordvoerder van de militaire rechtbank gaat het om douanebeambten, havenmedewerkers en onderhoudsmedewerkers.

Vrijdag wordt ook de topman van de haven, Hassan Koraytem, ondervraagd. Ook gaat aandacht uit naar voormalig minister van publieke werken Ghazi Aridi, die in functie was toen een schip uit Georgië in 2013 met de lading ammoniumnitraat strandde in Beiroet.

Koraytem zegt tegen The New York Times dat havenfunctionarissen meerdere malen verzoeken hebben ingediend bij justitie om de stoffen te verplaatsen. "Maar er gebeurde niets." Ze kregen volgens havenbaas de boodschap dat de lading geveild zou worden. "Maar dat is er nooit van gekomen en justitie deed niets."

De bankrekeningen van Koraytem en van het hoofd van de douane en zijn voorganger zijn door de centrale bank van Libanon bevroren, meldt een anonieme bron aan persbureau AP. Ook heeft een onbekend aantal ambtenaren huisarrest.