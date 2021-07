Negen jaar cel voor schenden omstreden veiligheidswet Hongkong

De eerste persoon die in Hongkong is aangeklaagd voor het schenden van de omstreden veiligheidswet, moet negen jaar de gevangenis in. Tong Ying-kit heeft zich volgens de rechtbank schuldig gemaakt aan terroristische activiteiten en het "aanzetten tot afscheiding" van China. Hij had levenslang kunnen krijgen.

De 24-jarige Tong Ying-kit werd vorig jaar opgepakt nadat hij met zijn motor was ingereden op een groep politieagenten. Daarbij droeg hij een spandoek met de leus 'Bevrijd Hongkong, revolutie van onze tijd'. Volgens de rechter was dat een terroristische daad.

Omstanders filmden de actie van Tong Ying-kit in juni vorig jaar: