Kimmann schiet vol na eerste BMX-goud: 'Snap er geen fluit van hoe dit kan'

"We hadden altijd een droom, en dat was goud voor Nederland halen. En dat is er nu....", zegt Kimmann vlak voordat hij volschiet na de olympische BMX-finale in Tokio, die hij glansrijk won.

Na de eerste finaleplaats van Rob van den Wildenberg (2008), het brons van Laura Smulders (2012) en het zilver van Jelle van Gorkom (2016) is Niek Kimmann de eerste Nederlandse olympisch kampioen BMX. En hoe nuchter de 25-jarige kampioen uit het Overijsselse Lutten ook is, dat gegeven doet hem heel erg veel.

Maandag was het goud nog heel ver weg voor Kimmann, die wel als kanshebber naar Tokio was afgereisd. Tijdens een training op het parcours reed hij hard tegen een overstekende official aan. Hij hield een pijnlijke knie over aan het ongelukkige incident. Later bleek zelfs dat hij met een scheurtje in zijn knieschijf zou moeten fietsen.

"Toen dacht ik: deze droom is voorbij. Maar ik wist: ik ben relatief jong, deze baan ligt mij, als ik ooit een olympische titel wil pakken, moet het nu."

Na zijn crash trainde Kimmann niet meer op de baan. Zijn dagen in Tokio stonden in het teken van zijn knie, die hij zo min mogelijk probeerde te belasten. Met pijnstillers en de adrenaline hoopte hij toch nog in de buurt te kunnen komen van het niveau waar hij de afgelopen jaren naartoe had gewerkt.

Nieuwe prikkel

Eind vorig jaar verruilde Kimmann zijn vertrouwde trainingsomgeving op Papendal voor het Zwitserse Aigle, waar hij zich aansloot bij de internationale trainingsgroep van wielerbond UCI. Kimmann was de sleur zat en had zin in iets nieuws, een frisse wind. Die verandering wierp zijn vruchten af.

"De laatste week in Nederland ging zo goed. Mijn broertje (BMX'er Justin Kimmann, red.) zei: wat jij doet, dat is niet normaal. Zelfs mijn coach zei: als jij niet op je best bent, kun je nog steeds winnen. Dus ik heb altijd vertrouwen gehouden", aldus Kimmann.

In de finale bleek inderdaad dat Kimmann zelfs met een kapotte knie boven de rest van het veld uitstak.