Aboutaleb in gesprek met Feyenoord over toestaan 7.000 fans bij oefenduel

Ahmed Aboutaleb, burgemeester van Rotterdam, gaat in overleg met Feyenoord over de hoeveelheid supporters op de tribunes bij de komende oefenwedstrijden. Dat heeft hij aan RTV Rijnmond laten weten. Bij het duel tussen Feyenoord en Sparta van aanstaande zondag zijn voorlopig nog altijd 7.000 fans welkom in De Kuip.

Het besluit over het toestaan van publiek bij de Rotterdamse stadsderby kan echter nog gewijzigd worden volgens de woordvoerder van de Rotterdamse burgemeester. Aboutaleb gaat vrijdag met Feyenoord in gesprek.

Aanleiding daarvoor is het gedrag van enkele supporters bij de eerste openbare training, woensdag. Er werd luidkeels gezongen toen de spelers het veld betraden. Premier Rutte noemde dat donderdagavond op de persconferentie over de opmars van het coronavirus 'onacceptabel gedrag'.