Opnieuw 1,5 miljard euro verlies voor Air France-KLM, toch voorzichtig optimisme

Air France-KLM heeft in het tweede kwartaal opnieuw een verlies geleden van 1,5 miljard euro. Ondanks versoepelingen van coronamaatregelen nemen nog altijd veel minder passagiers het vliegtuig dan voor de pandemie.

"We zien dat de luchtvaart herstellend is, maar dat de weg naar herstel lang en hobbelig zal zijn", zegt KLM-directeur Pieter Elbers. "We zien nog tal van reisrestricties en -beperkingen. Met name intercontinentaal."

Toch ziet de maatschappij lichtpunten, want er zijn deze zomer meer boekingen nu Europeanen op vakantie gaan en gevaccineerde Amerikanen welkom zijn in de Europese Unie. In juli en augustus wordt gerekend op een bezetting van tussen de 60 en 70 procent.

Staatssteun

Het kabinet verleende vorig jaar 3,4 miljard euro steun aan de KLM, in de vorm van leningen en garantiestellingen. En Frankrijk gaf steun aan het zusterbedrijf Air France. In totaal ging het vorig jaar om 10,4 miljard euro. In april kwam daar nog eens een kapitaalinjectie van 4 miljard voor Air France bij.

De regels voor staatssteun zijn zeer streng, maar de Europese Commissie ging ermee akkoord. "We hebben bijna een miljard gebruikt van de 3,4 miljard", zegt Elbers.

De discussie met de Europese Commissie of ook KLM nieuwe steun krijgt om de opgelopen schuld binnen de perken te krijgen, loopt nog. Daar zullen strengere eisen aan verbonden zijn. "Dat zijn ingewikkelde gesprekken", zegt Elbers. "Uiteindelijk gaat het over welke voorwaarden er aan verbonden zijn en over hoeveel slots (landingsrechten) je dan praat. Slots zijn ongelooflijk belangrijk voor KLM."

In ruil voor steun moet KLM slots inleveren om te voorkomen dat concurrerende maatschappijen worden benadeeld.

Ook de Fransen hebben in april slots moeten opgeven.

Vorig jaar recordverlies

Ook in het eerste kwartaal was het verlies 1,5 miljard euro. Over heel 2020 leed de combinatie van Air France en KLM een recordverlies van ruim 7 miljard euro.

De internationale brancheorganisatie IATA maakte onlangs bekend dat de vraag naar vliegreizen vorige maand iets is toegenomen in vergelijking met mei, maar de luchtvaart heeft nog altijd zwaar te lijden onder de gevolgen van de coronacrisis. De vraag was in juni ruim 60 procent lager dan in juni 2019, het jaar voordat de pandemie uitbrak.