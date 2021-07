Na twee levendige halve finales eindigt de Gold Cup weer zo eentonig als altijd

Ploeggenoten zoeken Jonathan dos Santos (rechts) op na de 1-0 voor Mexico - ProShots

De finale van de Gold Cup gaat zondag tussen de Mexico en de Verenigde Staten. Niet geheel verrassend, aangezien deze twee landen praktisch alle titels verdeelden van het kampioenschap voor Midden- en Noord-Amerika en het Caribisch gebied. Het toernooi wordt sinds 1991 onder deze naam gehouden. Alleen in 2000 doorbrak Canada de hegemonie van Mexico (acht titels) en de VS (zes). Canada maakte het titelverdediger Mexico nu ook heel moeilijk, in een duel dat continu stil werd gelegd door opstootjes en in de slotfase zelfs racistische spreekkoren vanaf de tribunes. Dat verklaart ook dat er bijna een kwartier extra tijd werd bijgetrokken en Hector Herrera pas in de 99ste minuut de winnende binnenschoot. Ajax en PSV vertegenwoordigd Bij Mexico speelde Edson Álvarez (Ajax) op het middenveld en viel Érick Gutiérrez (PSV) in. Maar alles draaide om Jonathan dos Santos, die daags voor de wedstrijd zijn vader had verloren en toch wilde spelen.

Na de openingstreffer van Orbelin Pineda, die in de extra tijd van de eerste helft zeer koelbloedig een penalty benutte, was Dos Santos het middelpunt van de feestvreugde. Nadat Canada door een fraaie individuele actie van Tajon Buchanan op gelijke hoogte was gekomen, kreeg Mexico nog een penalty. Carlos Salcedo miste het buitenkansje, waarbij veel twijfel was of de overtreding die tot de elfmetertrap had geleid buiten of binnen het strafschopgebied was gemaakt.

Gyasi Zardes heeft de winnende goal gemaakt voor de VS - ProShots