Wekdienst Tokio: BMX-succes en deze Nederlanders komen nog in actie

In Wekdienst Tokio blikken we iedere ochtend kort terug op de afgelopen olympische nacht en vooruit naar het resterende dagprogramma van de Nederlandse olympiërs.

Het succes van de BMX'ers en Bouwmeester kon Nederland wel gebruiken, want verder was er weinig te juichen.

Ook judoka Tessa Savelkouls ging onderuit in de tweede ronde en Femke Heemskerk eindigde als zesde in de finale van de 100 meter vrije slag. Toch leverde dat bij zowel Savelkouls als Heemskerk een trots gevoel op.

De roeiers van de Holland Acht waren kansloos in de finale , beachvolleybalsters Meppelink en Keizer werden uitgeschakeld en judoka Henk Grol verloor in de tweede ronde al na 25 seconden. Weg olympische droom.

Dagprogramma

Na de lunch is het tijd voor een kraker in de kwartfinales van het voetbaltoernooi. De Oranjevrouwen van bondscoach Sarina Wiegman nemen het om 13.00 uur op tegen de VS, in een reprise van de WK-finale van 2019.

Verder komen op de vijfde dag van de Spelen de Nederlandse hockeymannen (tegen Duitsland), Sifan Hassan op de 5.000 meter, schoonspringster Inge Jansen en kogelstootster Jessica Schilder in actie.