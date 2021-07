Hordenloper Smidt naar halve finale, Van Hunenstijn strandt in series 100 meter

Atleet Nick Smidt heeft op de Olympische Spelen in Tokio de halve finales van de 400 meter horden bereikt. De 24-jarige Smidt moest in zijn serie bij de eerste vier eindigen om zeker te zijn van een plaats in de halve finales en dat lukte precies.

Met 49,55 hield hij nummer vijf Vit Muller 0,04 achter zich. Abderrahman Samba was met 48,38 de snelste in de series. De halve finales zijn zondag.

Geen halve finale Van Hunenstijn

Marije van Hunenstijn bleef steken in de series van de 100 meter. Ze werd zesde in haar heat en ook haar tijd (11,27) was niet goed genoeg om de halve finales te halen.

Dafne Schippers en Jamile Samuel hadden zich afgemeld voor deze afstand.