Zeilster Bouwmeester wint race en heeft medaille plotseling weer binnen bereik

Zeilster Marit Bouwmeester heeft plotseling weer een olympische medaille binnen handbereik. Haar Spelen leken na diskwalificatie tijdens race zeven van donderdag op een deceptie uit te draaien, maar in race negen viel alles ineens haar kant op.

De Friezin won de race en zag dat bijna al haar concurrenten een slechte dag hadden. Daardoor stijgt ze van plek zeven naar de tweede positie.

Rindom nog stevig aan kop

Prolongatie van haar olympische titel in de Laser Radial vergeten is echter nog ver weg, want klassementsleidster Anne-Marie Rindom heeft met nog één reguliere race te gaan 26 punten minder dan Bouwmeester. Afsluitend volgt nog een medal race voor dubbele punten.

Bouwmeester veroverde in 2012 zilver en vier jaar later goud op de Olympische Spelen.