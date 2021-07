Zeilster Bouwmeester terug in race om goud na blunder concurrente

Marit Bouwmeester heeft weer volop zicht op titelprolongatie in de Laser Radial-klasse na een enorme blunder van klassementsleider Anne-Marie Rindom. De Deense liet de tiende race lopen, onterecht in de veronderstelling dat ze gediskwalificeerd was.

Met alleen de medalrace op zondag nog te gaan staat Bouwmeester daardoor op nog slechts zeven punten van Rindom, terwijl het verschil tot dan onoverbrugbaar leek.

Voor de start van de tiende race werd Rindom bestraft voor een manoeuvre dicht bij de boot van Bouwmeester. De Deense dacht dat ze daarvoor gediskwalificeerd zouden worden, zoals gebruikelijk is. Op de Spelen gelden echter andere regels, waardoor Rindom gewoon had mogen starten.

In plaats daarvan keek ze in tranen toe hoe de rest van het veld de race afwerkte, in de wetenschap dat het mislopen van de race haar 45 punten zou kosten en een zeker lijkende olympische titel op losse schroeven kwam te staan.

Bouwmeester zeilde vervolgens naar de zevende plaats en verkleinde haar achterstand tot zeven punten van Rindom. Voor goud moet ze de Deense in de medalrace op zondag minstens vier plaatsen voorblijven.

'Blij dat ik kans heb'

Donderdag leek zilver voor Bouwmeester na twee slechte races het hoogst haalbare. Daarvoor deed ze goede zaken met winst in de negende race, terwijl vrijwel al haar concurrenten veel punten pakten.

Ze klom naar de tweede positie in het klassement, maar had toen nog altijd een ruime achterstand op Rindom. Door de fout van de Deense kwam het goud voor Bouwmeester echter weer binnen handbereik.

"Volgens mij heeft ze een fout gemaakt en had ze nog mee mogen zeilen", zei Bouwmeester al kort na afloop van de tiende race. "Normaal gesproken is dat niet zo, maar hier wel. Ik denk dat ze dat niet wist. Het is zoals het is."