Merel Smulders stunt na deceptie voor zus Laura met olympisch BMX-brons

BMX'ster Merel Smulders stunt met brons in finale - NOS

Merel Smulders heeft in de olympische BMX-finale een verrassende bronzen medaille veroverd. Daarmee trad ze in de voetsporen van haar zus Laura, die in de halve finales hard onderuitging en vanaf de kant emotioneel toekeek hoe het olympisch brons net als in 2012 (Londen) naar de familie Smulders ging. De jongere Smulders haalde bij haar olympisch debuut op het nippertje de finale, omdat de Amerikaanse wereldkampioene Alise Willoughby twee keer tegen het asfalt ging in de halve finales.

Merel Smulder greep verrassend brons, zus Laura op de achtergrond - ANP

In de finale moest Smulders het onder anderen opnemen tegen de Colombiaanse tweevoudig olympisch kampioene Mariana Pajón. De start van de Nederlandse debutante was prima; Smulders ging naast Pajón de eerste bocht in en trapte daarna goed door. In de voorrondes viel Smulders steeds stil op het laatste gedeelte van de baan, maar dat gebeurde met het brons in zicht niet. De Britse Bethany Shriever veroverde de olympische titel. Pajón reed naar het zilver.

Extra kracht Na afloop kon de jongere Smulders haar geluk niet op. "Het ging allemaal zo snel voorbij. Ik kwam over de finish en ik begon met schreeuwen."

Merel Smulders: 'Wilde het ook voor Laura doen' - NOS

"Het was zo'n rollercoaster vandaag", typeerde ze haar dag. "Ik startte met een zesde plek in de eerste manche en ik werd zo gefrustreerd, maar toen was ik net aan door en was ik helemaal blij." De val van haar zus maakte uiteindelijk veel los bij Merel. "Mijn hart brak ook voor haar na de tweede manche, ik werd er gruwelijk boos van. Het wekte veel energie bij mij op. We zijn nu eenmaal zussen en beste vriendinnen. Dus ik wilde het ook voor haar doen. Dat gaf mij zeker extra kracht." Voor de Spelen zwaaide Hello Goodbye-presentator Joris Linssen de zusjes Smulders uit op Schiphol. Bekijk de video hieronder.