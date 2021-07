Pijnlijke nederlaag voor Grol: olympische droom na 25 seconden voorbij - NOS

Henk Grol is op een pijnlijke manier uitgeschakeld in de klasse boven 100 kilogram. Na een bye in de eerste ronde lag de 36-jarige judoka in de tweede ronde al na 25 seconden op zijn rug tegen Bekmoerod Oltibojev. De Olympische Spelen in Tokio moesten de kroon op zijn werk worden, maar het eindigde in een enorme deceptie voor Grol. Oltibojev uit Oezbekistan, die nog nooit een groot toernooi won, smeet Grol met een Seoi-nage (schouderworp) razendsnel hard op zijn rug. "Ik was best wel gespannen vanochtend", zei Grol na de partij. "Ik stap de verkeerde kant op. Afgestraft. Klaar. Dat is het verhaal."

Het was niet alleen voor Grol een pijnlijke dag. In dezelfde klasse als de Nederlander stelde ook titelfavoriet Teddy Riner teleur. In de kwartfinale werd de Franse judoka uitgeschakeld door Tamerlan Bashaev uit Rusland, waardoor brons nu het hoogst haalbare is voor Riner.

Grol pakte op de Spelen van 2008 en 2012 de bronzen plak. Op de Spelen van 2016 in Rio werd hij vroegtijdig uitgeschakeld, waarna hij bekendmaakte dat hij niet meer door zou gaan tot de Spelen van Tokio. Op dat besluit kwam hij terug. 'Dit is het dan' Grol reageerde op karakteristieke wijze en was zichtbaar teleurgesteld in zichzelf na de razendsnelle uitschakeling in Tokio.

"Ik ben natuurlijk superteleurgesteld. Ik heb heel veel moeite gedaan om hier te komen. Mijn lichaam is fysiek gewoon op. Ik heb alles bij elkaar geraapt om nu nog een keer alles eruit te halen. Dat is gewoon klote dat ik niet kan laten zien dat ik meer in me heb. Dit is het dan. Dit is het einde."