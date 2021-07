BMX'er Kimmann rijdt met scheurtje in knieschijf naar olympisch goud

De Brit Kye White reed in het kielzog van Kimmann naar het zilver, de Colombiaan Carlos Ramírez greep het brons. De Franse kanshebber Joris Daudet, die in de kwartfinales de snelste tijd noteerde, ging in de laatste bocht onderuit. Maar toen was de oppermachtige Kimmann al bijna bij de streep.

Na de kwartfinales vertelde Kimmann wereldkampioen van 2015 donderdag dat hij vooral bij de start veel last heeft van het scheurtje in zijn knieschijf, dat hij maandag opliep toen hij in botsing kwam met een official.

Daar was ook in de halve finales niks van te merken. Kimmann startte uitstekend, ging als eerste de bocht door en reed zonder problemen naar de winst in de eerste heat. In de tweede omloop werd hij derde, achter de Ecuadoriaan Alfredo Campo en de sterke Fransman Joris Daudet. In de laatste run reed hij zonder problemen naar de tweede plaats.

Deceptie Laura Smulders en Van Gendt

Voordat de renners aan de start verschenen, hadden ze eerder op de dag al drie rondes gereden in de halve finales. Voor de Nederlandse kanshebbers op medailles, Laura Smulders en Twan van Gendt, eindigden die in een deceptie. Smulders ging hard onderuit en Van Gendt kon zich niet meten met de wereldtop.