Drama voor BMX'ers Laura Smulders en Van Gendt in halve finales

Voor medaillekandidaten Laura Smulders en Twan van Gendt zit het olympisch BMX-toernooi er na de halve finales op.

Smulders, de wereldkampioene van 2018, kwam in de eerste omloop hard ten val. Ze verscheen nog wel aan de tweede start, maar kwam er niet meer aan te pas.

Regerend wereldkampioen Van Gendt botste in de eerste run op landgenoot Joris Harmsen, kon in de tweede omloop niet mee met de wereldtop en viel in de laatste heat over de Amerikaanse olympisch kampioen Connor Fields, die hard tegen de grond ging en met een brancard werd afgevoerd.

Judy Baauw en Joris Harmsen kwamen tekort en strandden ook in de halve finales.

Acht

In de halve finales startten de BMX'ers met z'n achten tegelijk. Normaalgesproken wordt de halve eindstrijd over een race beslist, maar in Tokio werd de eindstand pas opgemaakt na drie omlopen.

De beste vier rijders per halve finale plaatsten zich voor de olympische finale op het Ariake Urban Sports Park in Tokio. De finale bestaat wel uit een enkele race.

In de eerste omloop bij de vrouwen ging het meteen mis voor Laura Smulders, winnares van olympisch brons in 2012. In het gedrang voor de eerste bocht ging ze hard onderuit, waarna ze lang op de baan bleef liggen.